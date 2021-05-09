Металлоискатель установили в парке под Самарой, но не включили его. Фото

В Новокуйбышевске Самарской области пристально следят за безопасностью. Чтобы враг не прошел, на входе в парк Победы установили рамку металлоискателя. Но в розетку ее не включили.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (для iOS и Android).

Противодействие террору развернули во время празднования 9 Мая. На кадрах, поступивших в распоряжение «360», видно, как люди проходят через рамку, по бокам от которой стоят пожилые мужчина и женщина в желтых светоотражающих жилетах и с масками на подбородке. На жилетах написано Security («Охрана»). Рядом находится стол с пакетом одноразовых масок. Неподалеку за ситуацией наблюдает женщина-полицейский.

По словам автора видео, рамку установили на входе в парк со стороны ТРЦ «Сити Парк».

«Бутафорские меры безопасности, организованные администрацией Новокуйбышевска. Охранники стоят с рамкой, которая даже не включена в розетку! Видимо, всех жителей города, которые проходят через нее в парк Победы, они считают за недоумков», — поделился житель.

Ранее жителям Волгограда, живущим в домах по улице Мира, запретили смотреть военный парад с балконов. Оповещения повесили на подъездах.