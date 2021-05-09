Жителям Волгограда запретили смотреть парад Победы с балконов

Жителям Волгограда, которые живут в домах по улице Мира, запретили смотреть парад Победы с балконов. Объявления об ограничении повесили на подъездах — так власти захотели обезопасить участников шествия от скинутых сверху предметов.

Об этом «Подъему» сообщили в администрации города. Объявления появились на подъездах тех домов, возле которых проходил праздничный парад. Администрация Волгограда попросила жильцов не выходить на балконы во время праздничного мероприятия. Причины, по которым люди не могут смотреть парад из своих квартир, в ведомстве не назвали.

При этом изданию сообщили в администрации, что таким образом захотели обезопасить участников парада и зрителей от брошенных сверху предметов.

«Возможность посмотреть прохождение пеших и моторизованных колонн была предоставлена всем желающим непосредственно с площади Павших борцов. А любой посторонний, даже не представляющий большой опасности предмет, брошенный с балкона в сторону колонны, может послужить причиной срыва проведения мероприятия», — уточнили в администрации.

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы прошли 9 мая в разных уголках России. Главный парад традиционно состоялся на Красной площади в Москве.