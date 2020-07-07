«Место, которое не додумаются закрасить»: портрет Бродского снова появился в Петербурге

Жители Петербурга вновь увидели портрет поэта Иосифа Бродского на улицах города. Граффити решили нанести под самой крышей, чтобы его в очередной раз не закрасили.

«Мы выбирали то место, которое не додумаются закрасить и, думаю, оставят, как культурное наследие городу», — рассказала изданию «Подъем» актриса Школы современной пьесы.

Она добавила, что граффити можно увидеть под одной из крыш на «Пяти углах». При этом актриса не стала называть точный адрес. Автором портрета стал художник Олег Лукьянов.

«Бродский жив и будет дальше жить в своем родном городе. Это была коллаборация с московскими театралами», — отметил он.

Сначала портрет Бродского появился 24 мая на стене напротив музея-квартиры поэта «Полторы комнаты» в Доме Мурузи. Лукьянов изобразил Бродского на заборе одной из петербургских школ, поэтому граффити поспешили закрасить. Сам художник не расстроился и заявил, что повторит свою работу, если ее удастся согласовать.

Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. В этом году поэту и драматургу могло исполниться 80 лет.