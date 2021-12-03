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    03 декабря 2021, 22:06

    Мешок с двумя десятками щенков нашли в Нижневартовске. Видео

    В Нижневартовске неизвестные выкинули на улицу 20 щенков

    Александра Ломейко

    На одной из улиц Нижневартовска нашли мешок с 20 живыми щенками. Полиция начала проверку по факту случившегося.

    Животных обнаружили волонтеры, сообщило РИА «Новости». Всего на холод выбросили два десятка щенков.

    На снятых очевидцами кадрах занесенные снегом собаки прижались друг к другу, чтобы согреться.

    В ГУ МВД Ханты-Мансийского автономного округа подчеркнули, что зарегистрировали поступившую о брошенных животных информацию.

    «Будем проводить проверку», — отметили в полиции.

    Футбольный клуб «Зенит» 3 декабря вынес щенков на поле перед матчем с «Ростовом». Команда приняла участие в акции в поддержку домашних животных.