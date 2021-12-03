Мешок с двумя десятками щенков нашли в Нижневартовске. Видео

На одной из улиц Нижневартовска нашли мешок с 20 живыми щенками. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Животных обнаружили волонтеры, сообщило РИА «Новости». Всего на холод выбросили два десятка щенков.

На снятых очевидцами кадрах занесенные снегом собаки прижались друг к другу, чтобы согреться.

В ГУ МВД Ханты-Мансийского автономного округа подчеркнули, что зарегистрировали поступившую о брошенных животных информацию.

«Будем проводить проверку», — отметили в полиции.

Футбольный клуб «Зенит» 3 декабря вынес щенков на поле перед матчем с «Ростовом». Команда приняла участие в акции в поддержку домашних животных.