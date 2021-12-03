«Зенит» вынес щенков на поле перед встречей с «Ростовом». Видео

Футболисты «Зенита» перед игрой с «Ростовом» вышли на поле со щенками из приютов. Команда приняла участие в акции #СобакамЛучшеДома, которая приурочена ко Всемирному дню домашних животных.

Кадры, на которых «сине-бело-голубые» выносят на руках собак, опубликованы в официальном аккаунте «Зенита» в Instagram.

«Футбольный клуб „Зенит“ и партнер проекта Российская кинологическая федерация призывают болельщиков к ответственному обращению с домашними животными», — указано в публикации.

Встреча с «Ростовом» началась 3 декабря на «Газпром-Арене». Первый тайм закончился не в пользу хозяев — 1:2.