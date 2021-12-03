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    03 декабря 2021, 20:03

    «Зенит» вынес щенков на поле перед встречей с «Ростовом». Видео

    ФК «Зенит» принял участие в акции в поддержку домашних животных

    Александра Ломейко

    Футболисты «Зенита» перед игрой с «Ростовом» вышли на поле со щенками из приютов. Команда приняла участие в акции #СобакамЛучшеДома, которая приурочена ко Всемирному дню домашних животных.

    Кадры, на которых «сине-бело-голубые» выносят на руках собак, опубликованы в официальном аккаунте «Зенита» в Instagram.

    «Футбольный клуб „Зенит“ и партнер проекта Российская кинологическая федерация призывают болельщиков к ответственному обращению с домашними животными», — указано в публикации.

    Встреча с «Ростовом» началась 3 декабря на «Газпром-Арене». Первый тайм закончился не в пользу хозяев — 1:2.