Меры профилактики коронавируса помогли снизить заболеваемость другими острыми респираторными заболеваниями в России почти в три раза. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она рассказала, что соблюдение дистанции и ношение масок помогли защититься россиянам от других инфекций.

«Те меры, которые мы предпринимали, борясь с коронавирусом, позволили нам в этом году <…> добиться в самом деле снижения заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями практически в три раза», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора отметила, что меры профилактики помогли снизить заболеваемость кишечными инфекциями более чем в два раза. В частности, сальмонеллезом и дизентерией. Попова подчеркнула, что Россия в 2020 году смогла сохранить статус страны, в которой нет краснухи и полиомиелита.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации на новогодние каникулы для организаторов праздников и владельцев общепита. Мероприятия лучше проводить на свежем воздухе, а фуд-кортам — делать перерывы каждые три часа.