Меры по ограничению использования пальмового масла разработают в России

Госдума и профильные министерства работают над предложением по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах. Увеличение ставки НДС на 20% задачу не решило. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что предлагал Минфину обсудить вопрос о пальмовом масле, которое широко применяют в пищевой промышленность. В том числе для изготовления молочной и кондитерской продукций.

«Многие говорят о вреде пальмового масла, но как ни парадоксально — отсутствуют инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах: нет их от законодательных собраний регионов, отраслевых министерств, да и наших профильных комитетов», — написал Володин.

Он отметил, что профильные комитеты Госдумы и соответствующие министерства будут обсуждать этот вопрос и вырабатывать решения по этой теме.

«Они могут быть разными, в том числе изменение технических регламентов на пищевую продукцию», — добавил спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что свое мнение должны высказывать и эксперты. О результатах работы позже будет публично сказано.

Спикер Госдумы выразил мнение, что лишение поставщиков пальмового масла налоговых льгот и «повышение ставки НДС до 20% не решило задачу». По его словам, после принятых в Налоговый кодекс поправок поставки пальмового масла в РФ уменьшились примерно на 7%, но уже через несколько месяцев опять стали расти. В январе 2021 года они увеличились на 18,8% относительно января 2020 года.

Стандартная ставка НДС на пальмовое масло стала действовать в России с 1 октября 2019 года. По действующим правилам, любое растительное масло облагается налогом по льготной ставке 10%. Поправки в Налоговый кодекс исключили из этой категории продуктов пальмовое масло.