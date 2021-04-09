Пальмовое масло часто добавляют в сладости. Так ли оно опасно?

Вокруг пальмового масла ходит множество слухов. В СМИ и блогах постоянно пишут как о вреде этого продукта, так и пользе, а также дают рекомендации по выбору еды без него. Пальмовое масло действительно вредно в больших количествах и может спровоцировать ряд заболеваний. Тем не менее оно все чаще встречается в сладостях, в том числе в России.

Пальмовую добавку делают из плодов масличной пальмы, которые напоминают оливки. В основном его производят в Малайзии и Индонезии. В ее составе есть несколько кислот — пальмитиновая, олеиновая, линолевая и стеариновая.

Пальмовое масло широко применяется из-за невысокой цены. В основном его используют при производстве растительного жира, добавляют в печенье, хлеб, детское питание, маргарин и сливки.

Иногда компонент добавляют и в корм молочного скота. Не так давно по этому поводу разгорелся крупный скандал в Канаде. Выяснилось, что в течение многих лет животных кормили отходами после отжима масла из косточек плодов. А после начала карантина, когда люди были вынуждены оставаться дома, многие стали осваивать домашнюю выпечку, из-за чего и вырос спрос на сливочное масло. Это подстегнуло производителей чаще использовать пальмовые добавки в корме.

В России же пальмовое масло в молочной продукции почти не используется. Если же в товарах используют его, то обычно это пишут на упаковке. «БЗМЖ» и «СЗМЖ» — без заменителей молочного жира и, наоборот, с ними.

Председатель Союза сыроваров Олег Сирота рассказал «360», что производители мороженого отказались от использования пальмового масла. Из молочных продуктов масло перебралось в кондитерские. Оно идеально подходит для сладостей, так как позволяет им не таять при комнатной температуре. По словам Сироты, производители сладких продуктов часто используют техническое неочищенное пальмовое масло, что может вызвать рак.

Вред пальмового масла

О вреде пальмового масла написано много, но иногда опасность слишком преувеличена. Диетолог «СМ-Клиники» Нурия Дианова объяснила «360», что дорогое пальмовое масло используется в детском питании, а более дешевое идет на сладости и добавляется вместо обычного масла. В большом количестве трансжиры в составе добавки вредят организму.

Единственный метод обезопасить себя от вреда — читать состав на упаковке еды Нурия Дианова.

По словам члена национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марины Макиши, частый спутник сладостей плохо влияет на липидный обмен и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. У любителей конфет и кондитерских изделий могут также появиться заболевания печени.

«Как и любые жиры, пальмовое масло должно быть в определенном количестве в рационе», — добавила врач.

Диетолог Нурия Дианова уверена, что пальмовое масло нельзя давать детям, иначе растет риск ожирения и сахарного диабета. Также в зоне риска находятся курильщики. В качестве здоровой альтернативы врач предлагает заменять жирный перекус на яблоки с орехами.

Есть ли от него польза?

Польза от пальмового масла все же есть, хотя и небольшая. По мнению Марины Макиши, оно дает энергию организму, а для тела нужны разные виды жиров, в том числе и насыщенные. Но нутрициолог все же напомнила, что таких лучше есть поменьше, особенно при риске сердечно-сосудистых заболеваний.

В свою очередь, Нурия Дианова не видит никакой пользы в пальмовом масле. По ее словам, даже кукурузное полезнее, ведь в нем есть витамин Е.