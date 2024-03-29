Криминал 29 марта 2024, 23:29 Следователи завершили работу в «Крокус Сити Холле» РИА «Новости»

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Следственная группа завершила работу в пятницу, 29 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом сообщило РИА «Новости».

Несколько ведомственных машин прибыли утром к зданию «Крокуса», на месте также работали полицейские. Правоохранители отъехали около 21:30 по московскому времени, перед этим они погрузили в автомобиль несколько предметов и пакетов.

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Ранее стало известно о задержании подозреваемого в финансировании террористов, которые напали на концертный зал и устроили расстрел зрителей. По предварительной версии, он был участником схемы по передаче средств.

В настоящее время по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходят девять человек: четверо участников нападения, а также пятеро обвиняемых в передаче денег и машины террористам. Всех их арестовали на два месяца.