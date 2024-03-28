Общество 28 марта 2024, 13:37 Меры безопасности на объектах транспорта усилили после теракта в Crocus City Hall МВД: безопасность на объектах транспорта усилили после теракта в «Крокусе» РИА «Новости»

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После террористического акта в концертном зале Crocus City Hall меры безопасности усилили на всех объектах транспортной инфраструктуры. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник главка МВД России на транспорте Олег Калинкин.

«Меры безопасности усилили на все объектах. Работают подразделения транспортной безопасности и органы внутренних дел, кинологи с собаками работают, досмотровые мероприятия проводят штатно, собственников предупредили», — сообщил он.

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Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикники». В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь. Согласно последней информации МЧС России, в результате ЧП погибли 143 человека.

Ранее в четверг Минздрав Московской области опубликовал новый список пострадавших при теракте. В настоящее время в нем находятся 124 человека, 47 из них уже выписали.