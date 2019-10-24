  • Меру пресечения сестрам Хачатурян продлили

    24 октября 2019, 12:24

    Александра Ломейко

    Мосгорсуд вынес решение о мере пресечения для сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, сообщил корреспондент «360» из-зала суда. Срок предварительного следствия по уголовному делу ранее продлили до конца года.
    Меру пресечения сестрам Хачатурян продлили | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На заседании, которое проводилось в закрытом режиме, присутствовали Ангелина и Крестина Хачатурян. Представителей прессы попросили покинуть зал, разрешив съемку только во время оглашения решения.

    Девушкам продлили запрет определенных действий на время предварительного следствия — на два месяца, до 28 декабря.

    Следствие по делу сестер Хачатурян продлили. Почему?

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    Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По мнению защиты, девушки действовали в рамках необходимой самообороны. Сами они говорят, что отомстили отцу за многолетние издевательства.

    Племянник мужчины уверен, что сестры Хачатурян все выдумали, а их преступление было преднамеренным. Арсен Хачатурян даже собрал пресс-конференцию, чтобы рассказать «настоящую правду».

    Михаила Хачатуряна обнаружили мертвым на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе в конце июля 2018 года. На его теле были множественные колото-резаные раны. Его дочерей сначала поместили в СИЗО, а потом выпустили из-под стражи, заменив меру пресечения на запрет определенных действий.