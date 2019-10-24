Меру пресечения сестрам Хачатурян продлили

Мосгорсуд вынес решение о мере пресечения для сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, сообщил корреспондент «360» из-зала суда. Срок предварительного следствия по уголовному делу ранее продлили до конца года.

Источник фото: телеканал «360»

На заседании, которое проводилось в закрытом режиме, присутствовали Ангелина и Крестина Хачатурян. Представителей прессы попросили покинуть зал, разрешив съемку только во время оглашения решения.

Девушкам продлили запрет определенных действий на время предварительного следствия — на два месяца, до 28 декабря.

Следствие по делу сестер Хачатурян продлили. Почему? Подробнее

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По мнению защиты, девушки действовали в рамках необходимой самообороны. Сами они говорят, что отомстили отцу за многолетние издевательства.

Племянник мужчины уверен, что сестры Хачатурян все выдумали, а их преступление было преднамеренным. Арсен Хачатурян даже собрал пресс-конференцию, чтобы рассказать «настоящую правду».

Михаила Хачатуряна обнаружили мертвым на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе в конце июля 2018 года. На его теле были множественные колото-резаные раны. Его дочерей сначала поместили в СИЗО, а потом выпустили из-под стражи, заменив меру пресечения на запрет определенных действий.