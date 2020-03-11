    11 марта 2020, 15:56

    Мэру Якутска начали угрожать из-за зарезанных животных

    Алексей Сахаров

    Сардана Авксентьева пожаловалась, что в соцсетях ей начали серьезно угрожать, поливая оскорблениями. Ей обещают отрубить голову из-за скандала в пункте передержки животных: там нашли контейнер с горой трупов собак и кошек. Мэра обещают отправить в него же.

    «Мне пригрозили, что лопатой отрубят мне голову и положат меня в тот же контейнер к этим же собакам», — рассказала Авксентьева. Ее слова привело РИА «Новости».

    Заявление в полицию Авксентьева подавать не намерена. Своим помощникам она поручила пока блокировать аккаунты, с которых поступают угрозы и оскорбления, а полученные сообщения удалять. Так мэр пытается не допустить вражды и розни.

    «Пусть это останется на их совести», — объяснила градоначальница.

    Якутские волонтеры из фонда «Белый Бим» обнаружили 9 марта на территории пункта передержки животных закрытый контейнер с трупами животных. Собакам и кошкам перерезали горло. Поднялся шум. В департаменте ветеринарии республики заверили, что усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте сведения о численности животных изменили.

    В департаменте позже уточнили, что в ППЖ есть два контейнера: в одном трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором — трупы 153 собак и 48 кошек. Эти животные контактировали с бешеной собакой.

    Авксентьева поручила проверить данные экспертизы на бешенство. В правительстве региона создали комиссию для проверки произошедшего. После этого Авксентьевой начали угрожать.