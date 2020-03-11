Мэру Якутска начали угрожать из-за зарезанных животных

«Мне пригрозили, что лопатой отрубят мне голову и положат меня в тот же контейнер к этим же собакам», — рассказала Авксентьева. Ее слова привело РИА «Новости».

Заявление в полицию Авксентьева подавать не намерена. Своим помощникам она поручила пока блокировать аккаунты, с которых поступают угрозы и оскорбления, а полученные сообщения удалять. Так мэр пытается не допустить вражды и розни.

«Пусть это останется на их совести», — объяснила градоначальница.

Якутские волонтеры из фонда «Белый Бим» обнаружили 9 марта на территории пункта передержки животных закрытый контейнер с трупами животных. Собакам и кошкам перерезали горло. Поднялся шум. В департаменте ветеринарии республики заверили, что усыпили свыше 70 собак и кошек. Позже на сайте сведения о численности животных изменили.

В департаменте позже уточнили, что в ППЖ есть два контейнера: в одном трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором — трупы 153 собак и 48 кошек. Эти животные контактировали с бешеной собакой.

Авксентьева поручила проверить данные экспертизы на бешенство. В правительстве региона создали комиссию для проверки произошедшего. После этого Авксентьевой начали угрожать.