Сотню убитых животных нашли в пункте передержки в Якутии

Якутские волонтеры фонда «Белый Бим» обнаружили на территории пункта передержки животных (ППЖ) закрытый контейнер с сотней мертвых животных. Собакам и кошкам перерезали горло.

Как рассказали сотрудники ППЖ, животных убили по распоряжению департамента ветеринарии Якутии — якобы у одного из животных диагностировали бешенство, сообщило издание «Подъем».

«По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора города Якутска. Я, пожалуй, больше других заинтересована, чтобы в Якутске соблюдалось законодательство как о защите здоровья граждан, так и о защите животных», — сообщила по этому поводу мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Градоначальник заверила, что никаких решений по поводу убийства животных лично она не принимала. Если кто решит обвинить мэра в жестоком обращении с животными, такое обвинение будет заведомо ложным, написала Авксентьева в Instagram.

По словам мэра, все решения, связанные с умерщвлением животных во время карантина, принимает не мэрия. Последнее слово остается в этом случае за специальной комиссией ветеринарной службы.

В пресс-службе МВД Якутии о происшествии уже знают. Правоохранители рассказали, что выясняют все обстоятельства произошедшего.