Мертвого бульдога из Китая нашли в Шереметьево

Мертвого американского бульдога нашли при проведении пограничного ветеринарного контроля в Шереметьево. Пес прилетел в Москву из Китая. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что одна из собак (породы американский бульдог) не подает признаков жизни, роговицы глаз мутные, на свет зрачок не реагирует. Констатирована смерть», — говорится в сообщении ведомства.

Бульдог прилетел в Россию из Китая вместе с другой собакой породы чау-чау. На нее оформили ветеринарно-сопроводительные документы для карантина по месту регистрации. За ней проследят сотрудники государственной ветеринарной службы Московской области.

Специалисты отобрали образцы патологического материала, составили акт, а мертвую собаку отправили в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». Там проведут вирусологическое исследования трупа животного, чтобы исключить опасные заболевания.

На этой неделе Союз кинологических организаций России обратился в Минтранс России с предложением повысить допустимый вес животного в багажном отделении самолета с 50 до 75 килограммов. Сейчас ведомство консультируется по этому вопросу с перевозчиками.