Мероприятия с присутствием более 500 человек временно запретили в Москве

В Москве с 22 июня запретили концертные, зрелищные и спортивные мероприятия с участием более 500 человек. Танцполы закрыли совсем.

«Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей», — написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Городские власти разрешат концертным площадкам работать независимо от числа зрителей, если они будут пускать людей только по бесковидным QR-кодам. Бумажные справки или сертификаты принимать не будут. Собянин назвал принятые решения сложными и непопулярными, но они необходимы для сохранения жизни людей.

Также в столичные кафе и рестораны с 28 июня будут пускать только тех, кто сделал прививку от коронавируса, переболел ковидом в последние полгода или принес с собой отрицательные результаты ПЦР-теста.