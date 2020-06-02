Отдых за рубежом в 2020-м. Когда и куда возобновятся первые международные авиаперелеты

Международное сообщение может начать поэтапно восстанавливаться в августе–сентябре, считают опрошенные «360» туристические и авиаэксперты. Сначала, скорее всего, разрешат поездки в страны с относительно благополучной ситуацией по коронавирусу: Турцию, Грецию и Кипр.

Международное сообщение может возобновиться в августе–сентябре, сообщил РБК глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. На первом этапе, вероятнее всего, откроются перелеты в страны СНГ и Грузию.

«Может быть, [разрешат полеты] в Грузию. В августе–сентябре, возможно, откроют международные полеты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать», — добавил Скуратов.

Перелеты в Грузию прекратились в июле 2019 года из-за массовых антироссийских протестов. А из-за пандемии коронавируса 27 марта Россия приостановила международное авиасообщение. После этого авиакомпании сократили количество рейсов, а лоукостер «Победа», Azur Air и Nordwind временно прекратили полеты. Но с 1 июня перевозчики постепенно возвращаются к обычному режиму работы. А на российских курортах, хоть и с ограничениями, начинается туристический сезон.

Отдельные направления

По прогнозам Минтранса, рассказал «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, подготовка к международным полетам может начаться уже в середине июля. Не исключено, что в августе–сентябре откроются некоторые зарубежные направления.

«Разом везде не полетят. Но к сентябрю, к бархатному сезону, думаю, на курорты те, кто туда жаждут, успеют», — уверен Барзыкин.

По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, пока сложно прогнозировать, когда возобновятся полеты за рубеж. Решение об этом примет правительство с учетом статистики по коронавирусу как в России, так и в других странах.

«Ряд специалистов, представляющих авиаотрасль, делали осторожные и оптимистичные прогнозы относительно возможности возобновления международных полетов по некоторым из направлений уже в середине-конце третьего квартала. Вполне возможно, что отдельные единичные направления возобновятся», — добавил Пантелеев.

Что касается Грузии, то, несмотря на прошлогодние волнения, она остается востребованным местом отдыха россиян. Для перевозчиков ее открытие актуально именно в конце августа — сентябре, когда полеты на российские курорты идут на спад. Но здесь решение примут в зависимости от политической обстановки.

Первые ласточки

Сильнее всего в перелетах из России заинтересованы туристические страны Турция и Греция. Там, в отличие от также популярных у путешественников Италии или Испании, количество заболевших или умерших от COVID-19 достаточно низкое, что повышает шансы на то, что перелеты туда откроются в числе первых.

«Но если в какой-то стране будет вторая или третья волна, можно с высочайшей уверенностью утверждать, что полеты туда не будут возобновлены. И более того, если в какой-то стране начнется вторая волна, то даже если туда восстановят полеты, они будут заново прекращены», — пояснил Пантелеев.

По прогнозу Барзыкина, первые регулярные рейсы отправятся также в Кипр и средиземноморские страны. Позднее откроются Италия и Испания. Во всех этих государствах курортный сезон длится до середины октября.

«Чем больше риски, тем позже откроются страны. Сегодня это Латинская Америка — Бразилия и прочие. Наверное, полыхнет еще и в Африке», — добавил он.

Цены на перелеты

После обвала российской национальной валюты рублевая стоимость авиабилетов на международные направления не может быть низкой, сообщил Пантелеев. С другой стороны, на ценообразование сильно влияет соотношение спроса и предложения. Если власти разрешат поездки, например, в любимую россиянами Турцию, перелеты разом могут возобновить многие перевозчики. Тогда предложение превысит спрос и повысить цены не получится.

В июне 2020 года авиабилеты стоят на 25% ниже, чем в прошлом году, отметил Барзыкин. Пока перевозчикам просто некого возить. Если турпоток в июле–августе вырастет, перелеты подорожают.

«Но все равно будет дешевле, чем в прошлом году. Потому что в любом случае пассажиропоток будет меньше. Люди тратятся на жизнь, на питание. На путешествия тоже тратятся, но пока таких будет меньше. Поэтому турпродукт в целом будет не дороже, а зачастую дешевле, чем в 2019 году», — заключил он.