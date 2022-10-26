Общество 26 октября 2022, 02:54 Mercedes-Benz продаст свой завод в Подмосковье «Автодому» — СМИ «Ведомости»: дилер «Автодом» купит завод Mercedes-Benz в Подмосковье Публичное достояние

Читать 360tv в

Дилер «Автодом» станет новым владельцем завода Mercedes-Benz, который находится в Подмосковье. Сделку анонсируют уже в среду, сообщила газета «Ведомости».

«„Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус“ („дочка“ немецкой Mercedes-Benz AG) продаст принадлежащий ей завод по производству легковых автомобилей в Подмосковье дилерскому холдингу „Автодом“», — сообщил изданию источник.

Реклама

Договор о продаже завода был подписан еще на прошлой неделе. В рамках сделки Mercedes-Benz AG сможет снова стать владельцем завода в течение определенного времени.

Реклама

В конце августа Mercedes-Benz объявила о продаже своего завода в Подмосковье, в переговорах участвовали множество дилеров. Основным претендентом на покупку был автомобильный холдинг «Автодом».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду на возобновление работы завода Mercedes в Солнечногорске, который закрыли после ухода компании из России.