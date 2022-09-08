Андрей Воробьев рассчитывает на запуск завода Mercedes в Солнечногорске | 360°

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Андрей Воробьев рассчитывает на запуск завода Mercedes в Солнечногорске

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что рассчитывает на возобновление работы завода Mercedes в Солнечногорске, который закрылся после ухода компании из России. Сейчас, по его словам, в этом вопросе много неопределенностей.

Об этом губернатор сообщил в интервью на радио Sputnik.

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«Я очень надеюсь, что Mercedes вернется. Если нет, то там сейчас идет работа по подбору китайского производителя, надежного и имеющего стабильный спрос на свои автомобили. Я думаю, что завод Mercedes заработает в том или ином виде», — рассказал губернатор.

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Студент из Московской области обратился к Андрею Воробьеву, рассказав, что после выпуска планировал работать на заводе Mercedes, и спросил о перспективах.

«Спасибо, что вы готовы работать по профессии. Ваши золотые руки и светлая голова обязательно пригодятся. Сейчас момент такой, когда неопределенностей много. И у немцев, которые этот завод строили, и у инвесторов, которые договариваются», — отметил Андрей Воробьев.

Компания Mercedes-Benz официально объявила о приостановке работы на российском рынке в марте 2022 года.

Солнечногорск

Андрей Воробьев

Mercedes

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