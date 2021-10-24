Мэра Клайпедского района Литвы задержали при нарушении границ РФ на катере

Сотрудники пограничной охраны России в Куршском заливе задержали мэра Клайпедсокго района Литвы, который нарушил российскую границу на катере. Сообщается, что вместе с ним были еще два человека, их личности пока не известны. О ситуации рассказала представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

Дипломат поделилась в беседе с национальным радио LRT, что по их данным, мэр Бронюс Маркаускас увлекается рыбалкой — потому мог оказаться в такой ситуации.

«МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию», — сказала она.

Пограничные службы Литвы тоже подтвердили, что катер из их страны действительно нарушил границы с Россией. Там отметили, что, скорее всего, это произошло без всякого умысла. Представители Службы охраны госграницы добавили, что такие случаи бывают регулярно по несколько раз в год. Чаще всего нарушители получают просто административное наказание.

Не утихают споры вокруг истории 2019 года, когда три украинских судна — буксир и два катера — нарушили границы России в Черном море. Они опасно маневрировали и не обращали внимания на предупреждения, потому было решено задержать их команды. Позже Россия передала всех задержанных Украине, а также вернула суда. Но Киев сразу обвинил российских коллег в том, что они якобы сняли с катеров все, что было возможно. В ответ ФСБ при помощи реальных фото опровергла эти обвинения.