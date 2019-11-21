ФСБ ответила на претензии Киева о состоянии кораблей бесспорными аргументами. Видео

Украине вернули корабли в «нормальном состоянии и с исправной техникой». В ФСБ России заметили, что этот факт могут подтвердить сделанные при передаче судов Киеву кадры.

На видео, предоставленном Центром общественных связей силового ведомства, запечатлен момент подписания актов прием-передачи. Об этом сообщил сайт RT.

«Хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой», — подчеркнули в ФСБ.

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Если же украинская сторона повредила суда за время буксировки до порта Очаков, добавили силовики, то это проблема Киева. То же самое касается и якобы неудовлетворительного состояния сантехники.

На нехватку техники в возвращенных Россией кораблях ранее пожаловался президент Украины Владимир Зеленский.

Буксир «Яны Капу» и два катера «Никополь» и «Бердянск» были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение российской границы. Спустя год их передали Украине в нейтральных водах Черного моря.