ФСБ ответила на претензии Киева о состоянии кораблей бесспорными аргументами. Видео
На видео, предоставленном Центром общественных связей силового ведомства, запечатлен момент подписания актов прием-передачи. Об этом сообщил сайт RT.
«Хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой», — подчеркнули в ФСБ.
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Если же украинская сторона повредила суда за время буксировки до порта Очаков, добавили силовики, то это проблема Киева. То же самое касается и якобы неудовлетворительного состояния сантехники.
На нехватку техники в возвращенных Россией кораблях ранее пожаловался президент Украины Владимир Зеленский.
Буксир «Яны Капу» и два катера «Никополь» и «Бердянск» были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение российской границы. Спустя год их передали Украине в нейтральных водах Черного моря.