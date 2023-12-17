Общество 17 декабря 2023, 15:54 Мэр Воронежа отреагировал на снежные кучи со своей фамилией Мэр Воронежа Кстенин заявил, что сугробы с его фамилией уберут Elena Mayorova/Global Look Press

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На улицах Воронежа появились огромные снежные кучи, которые местные жители назвали в честь мэра города Вадима Кстенина. На них так и написали «Гора имени Кстенина». Градоначальник в своем Telegram-канале сообщил, что снежные навалы уберут.

«Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет — будут обязательно убраны», — заявил он.

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Кстенин добавил, что службы борются с последствиями снегопадов в круглосуточном режиме. Дорожники расчищают магистрали и другие проезды в усиленном режиме. Мэр попросил жителей с пониманием относиться к сложностям, с которыми столкнулись все.

Глава Воронежа отдельно поблагодарил жителей, которые помогали убирать дворы в городе и раскапывать машины.

«Такое единение дорогого стоит. „Управляшки“ очень сильно подвели город и горожан», — подчеркнул он.

Сильные метели обрушились на несколько городов России. Под снежными завалами оказалась и Москва. Высота снежного покрова в столице 17 декабря стала рекордной для этого дня за всю историю наблюдений. Но теперь в регион пришла первая оттепель, которая продержится всю неделю.