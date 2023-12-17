Общество 17 декабря 2023, 12:23 «Снежный рекорд». Москву завалило огромными сугробами Леус: высота снежного покрова в Москве стала рекордной за всю историю наблюдений Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Высота снежного покрова в Москве составляет 38 сантиметров — это самое высокое значение для 17 декабря за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Прежнее достижение принадлежало 1941 году и составляло 36 сантиметров. Таким образом, вторая в декабре серия снежных рекордов в столице продолжается уже третий день», — написал синоптик.

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В то же время столица встречает первые зимние оттепели, сообщал Леус. Атмосферный фронт, приближающийся с западной стороны, 17 декабря плотно затянет небо облаками. На Москву обрушатся мокрый снег, дороги и тротуары покроет гололедица.

Столбики термометров в течение дня будут показывать от нуля до +2 градусов, в Подмосковье температура воздуха будет ниже, -2…+3 градуса. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать. В понедельник, 18 декабря, будут небольшие осадки, гололедица и плюсовая температура. Оттепель в Москве продержится почти всю следующую неделю.