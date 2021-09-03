Город Спутник построят в 30 километрах от Владивостока

Новый город Спутник возведут в 30 километрах от Владивостока. Планируется, что там будут жить 300 тысяч человек. Власти уже подписали соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме.

«Создание нового города Спутник планируется на территории опережающего социально-экономического развития „Надеждинская“ <…> Площадь застройки составит 925 гектаров», — сказано в сообщении Минвостокразвития, которое процитировало РИА «Новости». Ведомство отметило, что планируется построить 2,8 миллиона «квадратов" жилья. Вместе с населением Артема и Владивостока население агломерации может составить миллион человек. Соглашение подписали правительство Приморского края, Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород». Вице-губернатор Приморского края, Вера Щербина, отметила, что создание нового города позволит снизить стоимость нового жилья в регионе. По ее слова, инициатива получит поддержку на федеральном, а также региональном уровнях. Об этом сообщил «Интерфакс».