Общество 03 марта 2024, 22:04 Мэр Ростова-на-Дону предложил потерявшей жилье женщине взять кредит РИА «Новости»

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Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посоветовал жительнице рухнувшего дома на улице Нариманова взять кредит, чтобы решить проблемы с жильем. Видео встречи градоначальника с жильцами разрушенного здания привел Telegram-канал Don Mash.

Логвиненко провел встречу с жильцами рухнувшего дома на улице Нариманова. Одна из участниц мероприятия пожаловалась, что платит ипотеку за разрушенную квартиру, а теперь вынуждена дополнительно оплачивать жилье.

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«Получите выплату — погасите кредит», — предложил мэр.

На вопрос, что делать дальше, градоначальник ответил: «Новый возьмете».

Также в ходе разговора Логвиненко пригрозил удалить возмущенную женщину из зала.

Стена пятиэтажного дома на улице Нариманова обрушилась вечером 27 января. Жильцы услышали грохот и скрежет и выбежали на улицу. После этого они увидели, что часть здания покосилась и обрушилась. Спасатели эвакуировали 95 человек, их временно разместили в здании школы.