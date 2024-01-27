Происшествия 27 января 2024, 21:03 Стена жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону Shot: в Ростове-на-Дону на улице Нариманова обрушилась стена жилого дома Телеканал «360»

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Стена жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

Жильцы пострадавшего дома рассказали, что пару часов назаду услышали грохот и скрежет. Выбежав на улицу, они увидели, что часть дома покосилась и обрушилась.

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По информации Telegram-канала, из здания эвакуировали 80 человек, на место выехали сотрудники МЧС и скорая помощь. Частично разрушенный дом отключили от газоснабжения.

«В 20:00 (совпадает с московским — прим. ред.) поступило сообщение, что происходит обрушение стены первого подъезда пятиэтажного трехподъездного жилого дома на улице Нариманова, 72/3», — сообщил РИА «Новости» представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

По предварительной информации, пострадавших нет.