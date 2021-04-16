Торжественную установку биотуалета в российском городе превратили в псевдоновостной сюжет

Церемонию установки и торжественного открытия биотуалета провели в Нижневартовске. Сюжет об этом опубликовал на своей странице в Instagram городской телеканал N1. Троллинг распознали не все.

Авторы подложили торжественную музыку под кадры, когда кран переносил биотуалет из кузова грузовика на заснеженную землю

«Вот он, красавец-туалет, наконец-то появился на Комсомольском озере», — заявила журналистка. После этого она перерезала красную ленту и отправилась внутрь.

Она пояснила, что пока туалет не совсем готов, так как его еще не до конца установили.

«Классно, довольно просторно и чисто, что важно. В целом неплохо», — заключила автор сюжета.

В комментариях пользователи троллинга не прочувствовали и посоветовали авторам сюжета поискать другие темы для съемок. Судя по остальным репортажам авторов, они рассказывают о проблемах города, подавая их под видом новостных сюжетов.