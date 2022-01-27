Мэр Липецка выматерилась на коммунальщиков. Она сочла это полезным

Мэр Липецка Евгения Уваркина обматерила на совещании директоров управляющих компаний. Выдержки из разговора чиновницы слили в Сеть, но жесткую манеру вести беседу она и не отрицает.

Уваркина в беседе с «Газетой.ru» объяснила, что пыталась таким образом донести свою позицию до коммунальщиков.

«Было проведено совещание, где была жестко доведена задача управляющим компаниям по уборке территорий. Именно с этого совещания слили запись, отобрав фрагменты и вырвав фразы из контекста», — подтвердила глава города.

По мнению чиновницы, позитивный эффект и от случившегося, и от ее жесткости есть: дворы стали убирать.

«Конечно, порядок еще не на всех территориях, но результат есть», — подчеркнула Уваркина.

Она пояснила, что в последнее время в Единую диспетчерскую службу поступает много обращений от жителей по поводу неубранного снега. Мэр заметила, что специально разместила в Instagram пост с просьбой указывать проблемные адреса и провела совещание с руководителям управляющих компаний.

«Два департамента вышли на обход всех дворовых территорий для объективной оценки ситуации», — добавила липецкий мэр.

Низкое качество уборки дворовых проездов она назвала ключевой проблемой города. Жителям тяжело проехать на автомобилях, а тем более пройти, особенно с детьми.