Мэр Набережных Челнов раскритиковал качество очистки улиц от снега
Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев недоволен тем, как очищаются городские улицы от снега.
Как сообщает inkazan.ru, последствия снегопада устраняют дорожные службы в круглосуточном режиме силами около 90 рабочих и свыше 100 единиц спецтехники.
Несмотря на это, по мнению Магдеева, есть проблемы с очисткой от снега основных улиц, межквартальных проездов и дворов. В связи с чем он дал поручение активизировать работы в этих местах.
Раскритиковав работу ряда управляющих компаний, мэр предложил им обращаться в ГИБДД, чтобы там помогли эвакуировать машины, мешающие убирать снег на дорогах и во дворах. По словам Магдеева, частный бизнес обязан уважать права населения на своевременную уборку города.