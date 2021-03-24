Мэр Красноярска призвал менять изображение на купюрах каждые 20 лет

Мэр Красноярска Сергей Еремин предложил менять изображение городов на купюрах каждые 20 лет. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Пусть смена городов на купюрах будет регулярной — например, каждые 20 лет. А мы будем помнить, что Красноярск даже в этом деле был в числе первых», — предложил он.

Еремин также призвал принимать новость о ротации городов на купюрах без печали. Потому что не каждый город мира может похвастаться присутствием на деньгах своей страны. По его словам, Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике. Более того, старые купюры станут настоящей реликвией. Город изображен на десятирублевой банкноте.

Накануне Центробанк РФ утвердил дизайн сторублевой купюры. На ней будут изображены символы Москвы — Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, главное здание МГУ. Однако достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже. Зампред регулятора Михаил Алексеев напомнил, что всего несколько лет назад в обороте появились купюры номиналом 200 и 2000 рублей.