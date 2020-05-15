    15 мая 2020, 12:30

    Врио главы ЕАО и мэр Биробиджана самоизолировались

    Алена Макаренко

    Врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, мэр Биробиджана Александр Головатый и другие члены регионального оперштаба ушли на самоизоляцию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб ЕАО.

    Их решение связано с тем, что один из представителей штаба заболел коронавирусом.

    «В связи с тем что накануне он принимал участие в очередном заседании оперштаба, вчера все участники заседания ушли в самоизоляцию. Они прошли тест и обследования», — заявили в оперштабе.

    По требованию главного санитарного врача региона 11 членов штаба остались дома на самоизоляции, отметил сайт RT. И это несмотря на то, что ранее они сдали отрицательный тест на коронавирус. Среди них числятся врио главы региона Ростислав Гольдштейн и мэр областного центра Александр Головатый.

    Соблюдать режим чиновники будут до отмены постановления. Руководить регионом в ближайшие дни поручено исполняющему обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрию Братыненко.