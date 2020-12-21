Мэр Екатеринбурга Высокинский станет замгубернатора Свердловской области

Куйвашев и Высокинский встретились в резиденции свердловского губернатора.

21 декабря глава Екатеринбурга назначил на пост заместителя вице-мэра столицы Урала первого заместителя руководителя Свердловской области Алексея Орлова. СМИ узнали о скорой отставке Высокинского. Орлов автоматически встанет у руля Екатеринбурга, а городская дума объявит конкурс на пост мэра.

Орлов работал замглавы региона с 2014 года.