Мэр Екатеринбурга Высокинский станет замгубернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому стать первым заместителем главы региона. Градоначальник согласился, сообщил Znak.com со ссылкой на департамент информационной политики областной администрации.
Куйвашев и Высокинский встретились в резиденции свердловского губернатора.
21 декабря глава Екатеринбурга назначил на пост заместителя вице-мэра столицы Урала первого заместителя руководителя Свердловской области Алексея Орлова. СМИ узнали о скорой отставке Высокинского. Орлов автоматически встанет у руля Екатеринбурга, а городская дума объявит конкурс на пост мэра.
Орлов работал замглавы региона с 2014 года.