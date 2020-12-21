Замгубернатора Свердловской области Орлов занял пост вице-мэра Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга назначил вице-мэром города Алексея Орлова. Он занимает пост первого заместителя губернатора региона.

Ранее СМИ написали об этом назначении. В пресс-службе администрации Екатеринбурга РИА «Новости» подтвердили эту информацию. По данным СМИ, Орлова представил коллегам на совещании мэр столицы Урала Александр Высокинский, который готовит заявление о своей отставке.

Алексею Орлову 53 года. Он родился в Тюменской области. Он 12 лет служил в МВД, работал заместителем главы администрации Тюмени по экономике, финансам и налогам, возглавлял управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ленинградской области.

С 2012 года Орлов трудился на посту заместителя председателя правительства Свердловской области. В 2014 году его назначили замглавы региона.