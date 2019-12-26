Мэр Екатеринбурга высказался о переименовании улицы Ельцина в улицу Сталина

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал предложение представителя «Коммунистов России» о переименовании улицы Ельцина в улицу Сталина. По словам главы Екатеринбурга, этот вопрос должны решать жители города.

«Я принципиальный противник того, чтобы у кого-то что-то забирать и кому-то что-то давать. Пока инициативу не видел. Посмотрим, в каком виде поступит, будем разбираться. Надо новое создавать. Если примут горожане решение, что должна быть такая улица, значит, будем думать», — сказал Высокинский. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее руководитель свердловского отделения партии «Коммунисты России» Евгений Емалетдинов заявил, что начал сбор подписей за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина. В своей публикации на Facebook Емалетдинов отметил, что «Сталин живее всех живых». Также он выразил уверенность, что инициативу поддержат не только коммунисты, но и другие жители города. Если это произойдет, то предложение уйдет в администрацию Екатеринбурга.

Улица Бориса Ельцина появилась в Екатеринбурге в 2008 году. Ею стала ранее переименованная улица 9 января. Борис Ельцин — первый президент России. Он занимал эту должность с 1991 по 1999 год. В Екатеринбурге, где долгие годы жил политик, после его смерти открыли Ельцин-центр.

Ранее стало известно, о чем Борис Ельцин попросил Владимира Путина перед тем, как покинуть поста президента России.