Общество 23 мая 2023, 14:21 Мэр Белгорода призвал жителей не верить сообщениям о минировании изданий Мэр Демидов попросил жителей Белгорода не верить слухам о минировании изданий РИА «Новости»

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Множество сообщений якобы о минировании зданий в Белгороде появилось в Сети. Они являются ложными, написал в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

«Друзья, прошу сохранять спокойствие — поступает много ложных сообщений о минировании зданий в Белгороде. Мы с вами знаем, что это одно из проявлений информационной атаки, которой мы подвергаемся не в первый раз, а сейчас испытываем на себе с новой силой», — заявил он.

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По его словам, цель таких слухов — вывести людей из равновесия, дестабилизировать обстановку, заставить всех паниковать и бояться. Градоначальник подчеркнул, что не сомневается в понимании и выдержке местных жителей.

«Просто напоминаю, что каждое такое сообщение спецслужбы обязаны проверять. Поэтому людей выводят из зданий в безопасное место на время проведения необходимых мероприятий», — добавил Демедов.

Он отметил, что после того, как информация оказывается ложной, люди возвращаются на свои места. Мэр пообещал сообщить людям, когда проверки завершаться.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион за прошедшие 24 часа подвергся серьезной информационной атаке. В частности, слухи касались эвакуации жителей и захода в область танков.