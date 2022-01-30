Мэр Астрахани призвал менять законы для решения проблемы с бездомными собаками

Мэр Астрахани Мария Пермякова призвала принять решительные меры и внести изменения в федеральное законодательство, чтобы урегулировать ситуацию с бездомными собаками, нападающими на людей. Она также призвала повышать гражданскую ответственность россиян. Об этом глава Астрахани рассказала в беседе с телеканалом РЕН ТВ после трагедии с мужчиной, которого собаки загрызли насмерть.

По словам Марии Пермяковой, бесконтрольное движение животных по центру города, где гуляют маленькие дети, — это ненормально. Так как собака — это животное, которое может проявить агрессию.

По ее мнению, в развитых странах, в столице, в Петербурге стаи собак не гуляют по центру города, хотя признала, что и в этих городах происходят несчастные случаи с домашними животными.

«С животными, которые и в холод, и в грязь, непонятно, что они едят и как регулярно. Я понимаю, что тут человек озвереет, о чем говорить. Так продолжаться однозначно не может. Понимаю, что происходит у муниципалитета, мы жестко скованы федеральным законом, выполняем все федеральные мероприятия, которые необходимо выполнять в рамках закона. То, что законодательство нужно менять, — это для всех очевидно», — подчеркнула Мария Пермякова.

По ее словам, в городской думе депутаты обсуждали вопрос о гражданской ответственности владельцев животных. Она привела в пример некоторые европейские страны, где действует такой подход: если есть домашнее животное, нужно отмечать его в ветеринарной клинике. По мнению мэра, так хозяин животного подтверждает, что с его питомцем все в порядке и он его не выбросил.

Пермякова добавила, что такие меры будут не просто стимулировать человека, а придадут какую-то ответственность.

«Мне этих животных очень жалко, особенно которых выбрасывают. Но ведь это делает не кто-то, они не из космоса попадают, мы же их и выбрасываем. Это надо регулировать, все зависит от человека. Мы говорим о многоквартирных домах, а в частном секторе что творится? Отвязался, убежал — и все. Кто его знает, где эта собака бегает», — рассказала Мария Пермякова.

По ее мнению, для решения вопроса с бездомными животными нужно менять федеральное законодательство. Она также призвала регулировать работу приютов, отметив, как они работают в других странах. Там зоозащитники и волонтеры рекламируют кошек или собак из приюта, призывая неравнодушных граждан взять животное себе.

«Если не заберете, его усыпят просто, его невозможно бесконечно содержать. На это дается месяц, чтобы животное адаптировалось к жизни в закрытом помещении. Наверное, я поддерживаю такой принцип», — подчеркнула мэр.

Пермякова отметила, что в России много сердобольных людей, но доходы многих из них не позволяют заботиться о большом количестве животных. Поэтому есть смысл стимулировать людей, чтобы они забирали животных из приюта, например бесплатно выдавать корм.

Напомним, что несколько дней назад под Астраханью стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину, когда он шел на работу.