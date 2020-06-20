Меньше 8 тысяч заболевших COVID-19 снова выявили в России

В России за сутки COVID-19 нашли еще у 7889 человек. Причем в основном случаи выявили в российских регионах, а не в столице. Положительные тесты подтвердились только у 1057 москвичей.

Всего же с начала пандемии коронавирус подтвердился у 576 952 человек. Таковы обновленные данные на 20 июня. Из них выздоровели 334 592 человека.

За сутки больше всего заболевших нашли в Москве, Подмосковье и Ханты-Мансийском автономном округе. В некоторых регионах — больше 200 выявленных случаев за сутки.

За прошедшие сутки не справился с болезнью и умер 161 человек. Таким образом всего в российских регионах 8002 человека умерли из-за коронавируса и болезней, которые спровоцировала инфекция.

Ранее российский вирусолог дал прогноз, когда же уровень смертности в России от коронавируса снизится. По его словам, это может случиться через несколько месяцев или даже лет. Новую волну эпидемии в нашей стране ждут этой осенью.