    19 июня 2020, 17:12

    Вирусолог дал прогноз по смертности от коронавируса в России

    Алена Макаренко

    Смертность от коронавируса в России снизится через несколько месяцев или даже лет. В этом уверен вирусолог Анатолий Альтштейн, сообщило агентство Ura.ru.
    Вирусолог дал прогноз по смертности от коронавируса в России

    Уже через два года соотечественники приобретут к коронавирусу коллективный иммунитет, предположил эксперт.

    Осенью или ближе к весне россияне могут столкнуться со второй волной пандемии коронавируса. Тем не менее со временем инфекция постепенно будет изменяться и приспосабливаться к человечеству.

    «Его заразительность может возрасти или останется на том же уровне, но его летальные свойства могут снизиться», — отметил Альтштейн.

    Чтобы у людей выработался коллективный иммунитет, нужно контактировать с вирусом достаточно длительно, отметил вирусолог.

    «Как грипп постепенно эволюционировал и стал менее опасным для человека, так и коронавирус идет по такому пути», — заявил Альтштейн.

    Пока что рассчитывать на коллективный иммунитет не приходится, так как только у 15% людей есть антитела.