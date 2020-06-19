Вирусолог дал прогноз по смертности от коронавируса в России

Уже через два года соотечественники приобретут к коронавирусу коллективный иммунитет, предположил эксперт.

Осенью или ближе к весне россияне могут столкнуться со второй волной пандемии коронавируса. Тем не менее со временем инфекция постепенно будет изменяться и приспосабливаться к человечеству.

«Его заразительность может возрасти или останется на том же уровне, но его летальные свойства могут снизиться», — отметил Альтштейн.

Чтобы у людей выработался коллективный иммунитет, нужно контактировать с вирусом достаточно длительно, отметил вирусолог.

«Как грипп постепенно эволюционировал и стал менее опасным для человека, так и коронавирус идет по такому пути», — заявил Альтштейн.

Пока что рассчитывать на коллективный иммунитет не приходится, так как только у 15% людей есть антитела.