Меньше 8 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России впервые с конца сентября

Еще у 7848 человек за последние сутки подтвердился COVID-19. Это минимум для России с конца прошлого сентября. При этом у 1077 больных — 13,7% — не было симптомов.

За последние 24 часа выздоровели 8420 пациентов, умерли 387 человек. Об этом сообщили в оперштабе. Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (+1840), Санкт-Петербурге (+723) и Московской области (+612).

С начала пандемии ковидом в России переболели 4 787 273 человека, выздоровели 4 411 098 пациентов, скончались 109 367.

Для борьбы с коронавирусом в РФ ведется масштабная вакцинация. Власти надеются, что коллективного иммунитета удастся достигнуть уже к осени.

Врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов заявил, что нормальная сатурация не всегда говорит о том, что легкие ковид-пациента не подверглись обширному поражению. По его словам, точную картину течения болезни можно увидеть только на компьютерной томографии. Он отметил, что даже при нормальном содержании кислорода крови у пациента может быть поражено 40-50% легких.