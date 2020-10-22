Меньше 16 тысяч случаев СОVID-19 в России выявили вторые сутки подряд

В России за сутки подтвердили 15 971 случай коронавируса в 85 регионах. У четверти инфицированных — 25,8% — болезнь протекает без каких-либо клинических симптомов. Всего с начала эпидемии в РФ заразились 1 463 306 человек.

За последние 24 часа врачи отпустили домой 11 428 пациентов. Ежедневное число тех, кому удалось победить COVID-19, увеличивается второй день подряд. Поправились уже 1 107 988 жителей страны. Скончались 25 242 заболевших (+290 за день).

В Москве с начала недели количество зафиксированных в день случаев болезни постепенно снижается. Сегодня у столичных врачей стало на 4413 коронавирусных пациентов больше. В Санкт-Петербурге инфекцию нашли у 697 человек, в Московской области — у 462. Следом идут Нижегородская и Ростовская области, где 354 и 297 инфицированных соответственно.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В Роспотребнадзоре заметили, что на 22 октября специалисты провели свыше 55,6 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки сделано 512 тысяч анализов. Медики оставили под наблюдением 321 958 человек, у которых подозревают COVID-19.

В Московской области проведено 2 883 296 тестов на коронавирусную инфекцию. Пробы в том числе брали у вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Анализы на COVID-19 делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые лица могут при желании пройти обследование на базе частных лабораторий.

Россиян призвали не делать КТ без назначений врача. Наличие или отсутствие коронавируса можно установить только при помощи лабораторной диагностики.