Минздрав призвал людей не делать КТ без назначения врача

Россияне не должны делать компьютерную томографию (КТ) без назначения врача. Коронавирус можно определять с помощью тестов ПЦР. Такое мнение высказал главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России Игорь Тюрин.

По его словам, сейчас во многих регионах зафиксировали ажиотаж в отделениях диагностики. Люди хотят провериться на COVID-19 и без назначения врача идут на КТ. Томография хорошо показывает изменения в легких, но не может обнаружить саму инфекцию.

«Если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией. Потому что наличие или отсутствие COVID-19 может установить только лабораторная диагностика, только ПЦР-реакция», — заявил Тюрин РИА «Новости».

Чтобы сделать ПЦР, врачи берут у пациента мазок из горла и зева. Специалист заметил, что не следует делать компьютерную томографию в целях профилактики. Ведь таким образом люди увеличивают нагрузку на систему здравоохранения и осложняют жизнь те, кому действительно нужна КТ. Об этом написала газета «Известия».

Больше всего случаев COVID-19 стабильно фиксируют в Москве. За все время эпидемии заболели 377 017 человек. При этом более четырех тысяч москвичей решились стать донорами плазмы с антителами к коронавирусу.