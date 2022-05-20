Меню обновленного McDonald’s могут сохранить

Меню русского McDonald’s могут сохранить. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Его слова процитировал ТАСС.

«Когда к нам обратится новый владелец с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать, что необходимо, чтобы [это была система] с новым названием, но со старой рецептурой», — сказал он.

Также Евтухов отметил, что прежнюю рецептуру полюбили многие посетители. Если ее сохранят, сеть фастфудов сможет эффективно работать после обновления руководства.

О возвращении McDonald`s в Россию под новым названием стало известно 16 мая. Позднее СМИ узнали, что обновления будут и в руководстве сети. О новом владельце российского подразделения McDonald’s стало известно 19 мая. Им стал текущий лицензиат Александр Говор. Ему принадлежат 25 ресторанов сети в семи городах Сибири.

Также Говор является сооснователем нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис». Кроме того, ему принадлежат отель Park Inn и сеть частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке.