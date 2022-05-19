Стало известно, кому McDonald`s продаст российский бизнес

McDonald’s продаст свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Бизнесмен будет управлять сетью ресторанов под новым брендом, сообщило РИА «Новости», ссылаясь на релиз компании.

«После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald’s объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», — указано в релизе.

Говор — владелец компании «ГиД» — управляет 25 ресторанами сети в семи городах Сибири. Кроме того, он является сооснователем нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис», владеет отелем Park Inn и сетью частных клиник «Гранд Медика» в Новокузнецке, уточнили в vc.ru.

О том, что McDonald`s вернется под другим брендом, стало известно 16 мая. Новое название пока не разглашается, но известно, что компания сохранит меню, штат сотрудников и большую часть поставщиков.

В марте сеть ресторанов приостановила работу в России на фоне спецоперации на Украине. На тот момент на территории РФ работало 850 точек McDonald`s, где трудились 62 тысячи человек.