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    08 сентября 2021, 19:35

    Автоэксперт рассказал, когда пора менять зимнюю резину

    Полина Гребенщикова

    Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, по каким признакам можно понять, что пора покупать новую зимнюю резину для автомобиля. В случае ДТП изношенная резина может стать аргументом против водителя, передала «Вечерняя Москва».

    Автоэксперт рассказал, когда пора менять зимнюю резину

    Колодочкин рассказал, что в среднем зимняя резина способна проехать около 80 тысяч километров.

    «Резина обычно сохраняет свои свойства лет пять, но многие используют ее и по десять, ничего страшного не происходит. Большее значение имеет пробег», — сказал эксперт.

    Он добавил, что протектор резины изнашивается в процессе эксплуатации. Это может послужить причиной возникновения аварии.

    «При полностью стертом рисунке протектора значительно растет тормозной путь. Машина теряет сцепление с дорогой, ухудшается управляемость», — предупредил специалист.

    Ранее автоэксперты рассказали, когда лучше менять летнюю резину на зимнюю. Это нужно делать, когда дневная температура воздуха опускается ниже +7 градусов.