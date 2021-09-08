Автоэксперт рассказал, когда пора менять зимнюю резину

Автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, по каким признакам можно понять, что пора покупать новую зимнюю резину для автомобиля. В случае ДТП изношенная резина может стать аргументом против водителя, передала «Вечерняя Москва».

Колодочкин рассказал, что в среднем зимняя резина способна проехать около 80 тысяч километров.

«Резина обычно сохраняет свои свойства лет пять, но многие используют ее и по десять, ничего страшного не происходит. Большее значение имеет пробег», — сказал эксперт.

Он добавил, что протектор резины изнашивается в процессе эксплуатации. Это может послужить причиной возникновения аварии.

«При полностью стертом рисунке протектора значительно растет тормозной путь. Машина теряет сцепление с дорогой, ухудшается управляемость», — предупредил специалист.

Ранее автоэксперты рассказали, когда лучше менять летнюю резину на зимнюю. Это нужно делать, когда дневная температура воздуха опускается ниже +7 градусов.