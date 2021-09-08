Автоэксперты дали совет, когда лучше устанавливать зимнюю резину

Менять летнюю резину на зимнюю нужно, руководствуясь вероятностью выпадения осадков и температурой воздуха. В частности, ехать в шиномонтаж нужно, если дневная температура составляет меньше +7 градусов.

«Это порог, когда эффективность летней резины по торможению сравнивается с зимней», — заявил координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов Ura.ru.

По его словам, московским автомобилистам не имеет смысла менять резину до 1 ноября при нормальных погодных условиях.

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук отметил, что надо учитывать, в какое время водители чаще всего используют автомобиль. Если человек выезжает утром, когда после ночи все замерзло, то лучше переобуваться раньше — с первыми заморозками. Если же владелец авто садиться за руль, когда уже более менее всего растаяло, то торопиться не нужно.

Форманчук рекомендовал не откладывать покупку зимней резины. Ведь со временем она будет только дорожать. Пока еще можно приобрести колеса со скидкой.