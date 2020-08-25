«Меня нет в списке трусливых адвокатов». Пашаев ответил на угрозы и пожаловался на «придурка, бегающего по телеканалам»

Эльман Пашев пожаловался прокурору и следователям на угрозы, которые ему поступают в связи с защитой Ефремова. Он подтвердил «360», что подал заявления в указанные ведомства и добавил, что не боится своих противников.

Пашаев рассказал, что основную информацию по суду и делу Ефремова часто получает от журналистов. Так, по его словам, заявления адвоката в прокуратуру и следственный комитет были опубликованы в СМИ буквально сразу после подачи.

«К сожалению, данные от журналистов по нашему делу чаще всего достоверные. Я так смеялся, когда увидел свои заявления уже опубликованные. Даааа, думаю, хорошо работают!» — поделился Пашаев.

Он объяснил, что ему угрожают уголовным делом, если он не откажется от защиты Ефремова.

«Меня так достали, вы не представляете. Многие не понимают, что я занимаюсь своей профессиональной деятельностью. Как будто это я преступление совершил! Им же нужны трусливые адвокаты, которые сдадут своего подзащитного, если их напугать, наехать на них. Меня в этом списке трусливых адвокатов нет», — сказал Эльман Пашаев.

Защитник добавил, что устал от внимания прессы и всей шумихи вокруг его деятельности. Он хотел бы, чтобы общественный резонанс утих хотя бы на время.

«Журналистам нужно потерпеть до 31 августа, и потом я снова весь ваш. А сейчас такой бум, нам нужно, чтобы он успокоился. Еще этот придурок по всем телеканалам бегает, еще больше тему разжигает и шоу устраивает. Я этого не понимаю, просто кошмар», — заключил Пашаев.