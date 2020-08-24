Пашаев сообщил о давлении и угрозах из-за дела Ефремова

«Да, это так», — подтвердил это агентству Пашаев.

По словам адвоката, на него оказывается «постоянное давление», кроме того ему поступают угрозы. Люди, которые угрожают защитнику, требуют прекратить защиту Ефремова.

«В настоящее время, как мне стало известно от знакомых и из интернет-ресурсов, несколько подставных лиц обратились с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении меня к уголовной ответственности», — сказал Пашаев, подчеркнув, что никаких законов он не нарушал, как и преступлений.

Он пожаловался, что его работа становится «менее эффективной», когда он кроме безопасности подзащитного должен заботиться и о своей безопасности. Пашаев хочет, чтобы правоохранители провели проверку по факту получения угроз. Какого характера эти угрозы, адвокат в интервью «Интерфаксу» говорить не стал.

Накануне Михаил Ефремов отказался от защиты своего адвоката, попросив замену. Он заявил, что ему не нравится, что Пашаев и свидетели, которых он приглашает, «обхихикиваются» стороной защиты. ДТП с актером произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший грузовиком, с которым столкнулась машина актера.