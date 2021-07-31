Менеджер эскорт-агентства раскрыл новый способ обмана на свиданиях

Девушки начали приглашать мужчин в рестораны, в которых они работают, чтобы потом выставить им крупный счет. Об этом рассказала представитель эскорт-агентства Артемия Берта.

По ее словам, такой способ обмана пришел в Россию из Азии.

«Существует такая тема, называется „консумация“. Она была в азиатских странах. Русские девушки туда приезжали и работали в клубах. Их задача была притвориться посетительницами. Они должны сидеть с мужчинами, они им покупают коктейли, заказывают еду», — рассказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Берта пояснила, что девушки в таких случаях выполняли декоративную роль. Представитель эскорт-агентства призвала людей относиться более избирательно к новым знакомствам. Она также добавила, что жертвами мошенничества в России чаще всего становятся иностранцы. Но девушка уверена, что сайты знакомств скоро начнут пресекать такое.

В середине июня жительница Архангельска перевела мужчине, с которым познакомилась в интернете, почти все свои сбережения — четыре миллиона рублей. Он представился потерпевшей как американский сержант.