Жительница Архангельска перевела четыре миллиона рублей мужчине с сайта знакомств

Жительница Архангельская перевела мужчине, с которым познакомилась в интернете, почти все свои сбережения — четыре миллиона рублей. Об этом сообщило агентство «Невские новости».

Мошенник представился потерпевшей как американский сержант. Он общался с девушкой на протяжении года, а после якобы захотел приехать к ней в гости. Девушка перевела ему на дорогу почти четыре миллиона рублей.

Начальник ОИиОС УМВД России по Архангельской области, подполковник внутренней службы Иван Распутин заявил, что жительницы региона довольно часто становятся жертвами интернет-мошенников. За последние пять месяцев было зафиксировано около 1600 случаев дистанционного мошенничества. Общая сумма украденных денег составляет 260 миллионов рублей.

«Рекордная сумма по переводу от одной из супружеских пар — восемь миллионов рублей. Схемы у мошенников самые изощренные, порой введенные в заблуждение доверчивые северяне проводят в банках по шесть часов, переводя свои средства на счета мошенников из-за ограничений суммы перевода», — заявил Распутин.