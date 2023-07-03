Общество 03 июля 2023, 11:38 Мемориальную табличку на музее Пушкина в Одессе изрисовали черной краской «Думская»: вандал изрисовал мемориальную табличку на музее Пушкина в Одессе Википедия

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Вандал испортил табличку на Литературно-мемориальном музее А. С. Пушкина в Одессе. Об этом написал Telegram-канал украинского издания «Думская».

Авторы канала опубликовали видео, взятое у одного из местных пабликов. На этих кадрах неизвестный мужчина в панаме разбрызгивает черную краску из баллончика на мемориальную табличку.

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Лицо вандала увидеть невозможно, поскольку он спрятал его под тканью. Кроме того, на протяжении почти всего видео мужчина стоит спиной к камере.

Музей, на котором находится мемориальная табличка, посвящен жизни и творчеству Пушкина в 1823–1824 годах в южной ссылке. В здании культурного учреждения в 20-е годы XIX века располагалась гостиница. Именно в ней русский поэт останавливался в 1823 году.

На Украине начали бороться с советскими и российскими памятниками в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. Только за прошлый год в стране снесли 28 памятников Пушкину.

Вандалы неоднократно оскверняли памятник поэту, установленный в Одессе. В конце 2022 года сотрудники литературного музея укрыли скульптуру деревянными щитами.

Ранее демонтировали памятник Пушкину в Риге. После сноса скульптуру отправили на склад, чтобы затем передать Союзу художников Латвии.