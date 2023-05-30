Мир 30 мая 2023, 10:49 Памятник Пушкину снесли в Риге РИА «Новости»: в Риге демонтировали памятник русскому поэту Пушкину Викимедиа

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Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге демонтировали. Об этом написало РИА «Новости».

Пока монумент находится на складе. Позже его передадут Союзу художников Латвии.

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О том, что памятник собираются снести, стало известно в конце апреля. Сообщалось, что таким образом рижские власти надеялись не допустить собраний возле него в честь 9 Мая.

В ноябре скульптуру уже не в первый раз осквернили вандалы, сломав бронзовую трость поэта. Подобное уже случалось в 2020 году и ранее.

Массовый демонтаж советских памятников в Латвии начался в прошлом году. В частности, в сквере Славы в Даугавпилсе снесли обелиск с лицами советских солдат.

Выступая на параде Победы в Москве 9 мая, президент России Владимир Путин констатировал, что на Западе хладнокровно уничтожают мемориалы советских воинов, памятники великим полководцам, пытаются оболгать память о героях и создают культ нацизма. Именно с прямыми последователями нацизма сейчас сражаются участники спецоперации, добавил глава государства.